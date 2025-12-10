L’Arezzo al lavoro per ritoccare la rosa Primo rinforzo | c’è Carraro nel mirino
L’Arezzo si prepara a rafforzare la rosa con i primi acquisti, tra cui spicca il nome di Carraro, nel mirino di Luca Amorosi. Nei prossimi giorni, la società lavorerà intensamente sia sul mercato che in campo, puntando a migliorare la squadra in vista della pausa natalizia. Un periodo di attività e strategie per consolidare le ambizioni stagionali.
di Luca Amorosi Saranno giorni intensi in casa fino alla pausa natalizia. Squadra e società sono infatti impegnate su due fronti: campo e mercato. Per quanto riguarda il primo, gli amaranto sono attesi dalle ultime due gare del 2025 e del girone d’andata. Lunedì 15 dicembre al Comunale arriverà il Pineto, poi ecco la trasferta più lunga, a Sassari sabato 20, contro la Torres fanalino di coda del girone. Due gare complicate per diversi motivi, ma da cui ottenere più punti possibili per ripartire dopo la sconfitta di Livorno e tenere il passo del Ravenna. Saranno anche utili per valutare alcuni giocatori in vista del secondo fronte: il calciomercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Lavoro nero e metalli preziosi senza marchi di indenficazione: giro di vite della Finanza di Arezzo
Lavoro nero e metalli preziosi senza marchi di identificazione: giro di vite della Finanza di Arezzo
VIDEO | Anche Arezzo celebra la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro
ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 9.12.25 In Studio: Greta Settimelli SOMMARIO -Lavoro, la Toscana vara il Reddito di reinserimento lavorativo. 500 euro al mese a chi cerca occupazione -Cgil: il 12 dicembre sarà sciopero generale -Cantiere in Via Romana, N Vai su Facebook
Tra rigori inventati e trattenute inutili, l’Inter non è ancora matura: la vittoria del Liverpool rovina il ... ilfattoquotidiano.it
Rapina in banca da 150mila euro: ridotta la condanna in appello per uno degli imputati teleclubitalia.it
Rigore Wirtz, per CdS non va mai concesso: e arriva la critica a Rosetti internews24.com
Solaro, assicurazione falsa, proprietario truffato riceve maxi sanzione ilnotiziario.net
Traffico Roma del 10-12-2025 ore 08:30 romadailynews.it
Addio al dottor Corapi, chirurgo di grande umanità ecodibergamo.it