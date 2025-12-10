L’Arezzo al lavoro per ritoccare la rosa Primo rinforzo | c’è Carraro nel mirino

L’Arezzo si prepara a rafforzare la rosa con i primi acquisti, tra cui spicca il nome di Carraro, nel mirino di Luca Amorosi. Nei prossimi giorni, la società lavorerà intensamente sia sul mercato che in campo, puntando a migliorare la squadra in vista della pausa natalizia. Un periodo di attività e strategie per consolidare le ambizioni stagionali.

di Luca Amorosi Saranno giorni intensi in casa fino alla pausa natalizia. Squadra e società sono infatti impegnate su due fronti: campo e mercato. Per quanto riguarda il primo, gli amaranto sono attesi dalle ultime due gare del 2025 e del girone d’andata. Lunedì 15 dicembre al Comunale arriverà il Pineto, poi ecco la trasferta più lunga, a Sassari sabato 20, contro la Torres fanalino di coda del girone. Due gare complicate per diversi motivi, ma da cui ottenere più punti possibili per ripartire dopo la sconfitta di Livorno e tenere il passo del Ravenna. Saranno anche utili per valutare alcuni giocatori in vista del secondo fronte: il calciomercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

