L’Atletico torna al lavoro Domenica big match contro L’Aquila

L’Atletico riprende gli allenamenti in vista del match di domenica contro L’Aquila. Dopo il brindisi di mezzanotte, la squadra si prepara per una partita importante, che richiederà concentrazione e impegno. La sfida rappresenta un'occasione per mettere alla prova le proprie capacità e continuare a crescere. Tutti sono pronti a dare il massimo per affrontare questa nuova prova sul campo.

Brindisi di mezzanotte e poi tutti a nanna perché domenica ci sarà una sfida tutta da vivere e serviranno energie e determinazione. L’ultimo dell’anno in casa Atletico Ascoli è stato vissuto con la giusta moderazione e oggi la squadra si ritroverà per riprendere la preparazione in vista della sfida di domenica a L’Aquila contro la quarta forza del campionato. Una sfida delicata e valida per la prima giornata del girone di ritorno. All’andata finì 2-2. In le doppiette di Luca Di Renzo per gli abruzzesi e di Mattia Sardo per gli ascolani. Ma L’Aquila è cambiata tanto in queste ultime settimane dopo l’esonero di mister Sandro Pochesci e l’arrivo dell’ex tecnico del Fossombrone, Michele Fucili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

