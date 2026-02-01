In macchina con due etti di hashish arrestato 19enne e multato un minorenne che era con lui

Due ragazzi sono finiti in manette dopo un controllo sulla strada. La polizia ha fermato un 19enne con due etti di hashish in macchina. Il giovane è stato arrestato, mentre un minorenne che era con lui è stato multato. Gli agenti, insospettiti dall’odore forte di droga, hanno deciso di approfondire il controllo.

I poliziotti li hanno fermati e poi, sentendo un forte odore di hashish provenire dall'auto, hanno deciso di vederci più chiaro. E per tre dei cinque ragazzi che sono stati fermati nella zona di San Martino a Como, di cui uno di Vimercate e un altro residente in un paese limitrofo, sono scattate multe, denunce e un arresto. Come riporta QuiComo, i ragazzi sono stati fermati per un controllo nella zona di San Martino a Como, verso l'1,30 di notte. Nell'auto erano presenti un 19enne residente alle porte della Brianza - a Pessano con Bornago - tre giovani donne di origine dominicana di cui una residente a Pioltello e un 17enne di Vimercate.

