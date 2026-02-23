Arequipa sommersa | alluvioni e frane devastano il Perù

Le forti piogge hanno causato allagamenti e frane in Arequipa, provocando blackout e isolando diverse zone. Le strade sono sommerse e molte case sono state danneggiate, rendendo difficile il passaggio dei mezzi di soccorso. Le autorità hanno attivato i primi interventi di emergenza per aiutare le persone colpite. Le previsioni continuano a indicare piogge intense, aumentando il rischio di ulteriori danni. La situazione resta critica nelle zone più colpite.

Piogge torrentizie devastano Arequipa: emergenza umanitaria in Perù Piogge eccezionali hanno trasformato la regione di Arequipa, in Perù, in un teatro di distruzione. Frane e alluvioni hanno travolto case, strade e veicoli, costringendo centinaia di famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Il governatore Rohel Sanchez ha lanciato un appello urgente per l’invio di mezzi pesanti e un censimento accurato dei nuclei familiari colpiti. La situazione è aggravata dal fatto che questo evento segue di pochi giorni un altro temporale che aveva già causato vittime nella stessa area. Le immagini delle zone colpite mostrano un panorama desolante: strade sommerse, edifici parzialmente crollati e interi quartieri spazzati via. 🔗 Leggi su Ameve.eu

