Sri Lanka frane e inondazioni devastano il Paese

Lo Sri Lanka è stato travolto da una serie di frane e inondazioni che hanno causato centinaia di vittime e devastato intere aree del Paese. Secondo le autorità, sono almeno 334 i morti e circa 370 le persone ancora disperse, mentre quasi 148mila sfollati hanno trovato rifugio in centri di accoglienza temporanei. Le piogge torrenziali della scorsa settimana hanno trasformato strade e villaggi in fiumi di fango, sommergendo case e campi coltivati, soprattutto nella regione collinare centrale, cuore della produzione di tè. Le immagini aeree riprese da un drone mostrano l'estensione della catastrofe: distese d'acqua, villaggi isolati e intere zone agricole distrutte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sri Lanka, frane e inondazioni devastano il Paese

Leggi anche questi approfondimenti

Cicloni, frane e inondazioni: più di 1000 morti tra Sri Lanka e Sud-Est asiatico Più di 340 persone sono morte in #SriLanka a seguito delle frane e delle inondazioni provocate da un ciclone che ha colpito l’isola lo scorso weekend. Il bilancio sembra destinato a - facebook.com Vai su Facebook

radiondadurto.org/?p=204255 - Intere zone dello Sri Lanka sono allagate dopo che un ciclone ha provocato piogge intense e frane in tutta l'isola, con le autorità che riportano oltre 190 morti e 228 dispersi. Ci aggiorna sulla situazione e presenta la campagna Vai su X

Sri Lanka, la devastazione delle inondazioni riprese dal drone - Centinaia di persone sono disperse a seguito delle inondazioni e delle frane della scorsa settimana, che hanno causato almeno 334 vittime in Sri Lanka, 502 in ... Come scrive msn.com

Ripresa in corso dopo le inondazioni in Indonesia, Sri Lanka e Tailandia | Notizie sul clima - Pubblicato il 1 dicembre 20251 dicembre 2025 Clicca qui per condividere sui social media condividi2 Condividere Il presidente dell’Indonesia racconta ai sopravvissuti alle devastanti inondazioni della ... Si legge su oltrelalinea.news

Asia colpita da inondazioni e frane, oltre 1.000 vittime: Sri Lanka e Indonesia in ginocchio - E' drammatico il bilancio delle inondazioni che hanno colpito in questi giorni Sri Lanka, Indonesia, Thailandia e altri paesi del Sud-Est asiatico. Come scrive msn.com

Indonesia, Sri Lanka e Tailandia, cicloni e alluvioni causano centinaia di vittime in Asia - Una rara tempesta tropicale nello Stretto di Malacca ha portato a centinaia di morti nel sud- Secondo editorialedomani.it

Lo Sri Lanka dichiara l’emergenza mentre le inondazioni devastano Colombo | Notizie sulle inondazioni - Pubblicato il 30 novembre 202530 novembre 2025 Clicca qui per condividere sui social media condividi2 Condividere Inondazioni devastanti hanno colpito parti della capitale Colombo mentre lo Sri Lanka ... Segnala oltrelalinea.news

Emergenza in Sri Lanka: il ciclone Ditwah causa inondazioni devastanti e vittime - Le inondazioni devastanti in Sri Lanka, provocate dal ciclone Ditwah, hanno lasciato cicatrici profonde nel paese, con un tragico bilancio di morti e dispersi. Segnala notizie.it