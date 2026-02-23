Area verde del campus dedicata al professor Luigi Greco | omaggio al docente scomparso

Il campus di Ostuni ha dedicato un’area verde al professor Luigi Greco, morto recentemente. La decisione nasce dal desiderio di onorare il suo contributo all’educazione e alla comunità locale. Centinaia di studenti, insegnanti e cittadini si sono riuniti per partecipare alla cerimonia di intitolazione, che si è tenuta davanti a un albero piantato appositamente. L’evento ha coinvolto anche discorsi e momenti di riflessione, attirando l’attenzione di chi frequenta il liceo scientifico.

Decine di persone hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione nei pressi del Liceo Scientifico. Morto nel 2007, aveva donato alla città 1.543 volumi sulla storia locale OSTUNI - Si respirava un'aria di grande commozione questa mattina, lunedì 23 febbraio, nel campus nei pressi del liceo scientifico di Ostuni, dove decine di persone si sono radunate per assistere all'intitolazione dell'area verde a uno dei suoi figli più illustri. La cerimonia ufficiale ha dato vita al "Parco prof. Luigi Greco - storico di Ostuni", rendendo omaggio a colui che è riconosciuto come il più autorevole storico contemporaneo della Città Bianca. Intitolato al Prof. Luigi Greco lo spazio verde del Campus: Ostuni rende omaggio al suo storico contemporaneoL'iniziativa ha reso omaggio alla figura del compianto Luigi Greco, insigne storico della città, studioso rigoroso e ricercatore instancabile, autore di fondamentali contributi sulla storia locale ... ostuninotizie.it Nato a Ostuni nel 1955 e scomparso il 12 febbraio 2007, il Prof. Luigi Greco è riconosciuto come il più autorevole storico contemporaneo di Ostuni