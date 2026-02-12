Solitudine e prospettive future al Campus un convengo sul tema con il docente Alessandro Rosina

Sabato 14 febbraio, al Campus di Forlì, si svolge un convegno su “Solitudine: quando non è una scelta”. Il docente Alessandro Rosina prende parte all’evento, che inizia alle 9.30. Si parlerà di come la solitudine non sia sempre una scelta consapevole e si discuterà di possibili prospettive future per chi si trova in questa condizione.

Sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 9.30, nella sede del Campus Universitario di Forlì si terrà il convegno dal titolo “Solitudine: quando non è una scelta. Che futuro ci aspetta?”, un momento di approfondimento e confronto dedicato a un fenomeno sociale in costante crescita e di forte impatto sul benessere delle persone e delle comunità. Ad aprire i lavori saranno il giornalista Pietro Caruso, in qualità di moderatore, e il professor Antonio Maturo, docente di Sociologia della salute dell’Università di Bologna. Seguiranno i saluti istituzionali dei rappresentanti delle amministrazioni locali e delle organizzazioni promotrici.🔗 Leggi su Forlitoday.it

