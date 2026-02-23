Apricena in lutto per la morte di Teo Rosa | Vuoto incolmabile ma chi ha compagni non muore mai

Teo Rosa, ex assessore comunale, è morto a causa di una grave malattia. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità di Apricena, dove era molto stimato. Rosa aveva dedicato molti anni al servizio pubblico e aveva instaurato rapporti stretti con i cittadini. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile tra amici e familiari. La comunità si stringe intorno ai suoi cari in questo momento difficile.

Apricena è in lutto per la prematura scomparsa di Teo Rosa, già assessore comunale. "Una notizia che lascia sgomenta l'intera comunità cittadina. Il sindaco e l'Amministrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia, degli amici e di quanti ne hanno condiviso il percorso umano e politico, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze. In questo momento di grande tristezza, Apricena si raccoglie nel rispetto e nel ricordo". Commozione e sgomento anche da parte del Partito Democratico cittadino: "Questa mattina un risveglio particolarmente amaro, il compagno Teo Rosa non é più tra noi. Un uomo dai sani principi, che ha speso anni della sua vita per contribuire alla crescita della nostra città.