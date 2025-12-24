Il calcio tedesco è in lutto per la morte di Sebastian Hertner, difensore trentiquattrenne e capitano dell’ETSV Amburgo, deceduto durante una vacanza in Montenegro. L’incidente è avvenuto in montagna, mentre il giocatore si trovava su una seggiovia insieme alla moglie. La notizia è stata inizialmente diffusa dai media tedeschi e poi confermata ufficialmente dal club. Leggi anche: “Era una persona super”. Calcio in lutto, addio a un grande L’incidente nel comprensorio sciistico di Savin Kuk. L’episodio si è verificato nei pressi di Zabljak, nel nord del Montenegro, all’interno del comprensorio sciistico di Savin Kuk, nel massiccio del Durmitor. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Calcio in lutto, muore cadendo nel vuoto: dolore atroce

