Se ne è andato anche lui Grave lutto nel cinema italiano | Lasci un vuoto incolmabile

Un altro importante protagonista del cinema italiano ci ha lasciato. La sua lunga carriera, caratterizzata da collaborazioni con grandi nomi come Federico Fellini, lascia un vuoto nel settore. La notizia del suo addio è un momento di riflessione e cordoglio per tutto il mondo cinematografico e per chi ha seguito il suo percorso artistico nel corso degli anni.

Un nuovo lutto colpisce il cinema italiano. Se ne va un protagonista che, nel corso di una lunga carriera ha collaborato con i più grandi, attori e registi: tra questi in primis Federico Fellini. Poi Sergio Rubini, Carlo Verdone, Christian De Sica. Una figura che ha contribuito in modo silenzioso ma decisivo alla realizzazione di opere che hanno segnato un'epoca. La notizia è stata comunicata poco fa. Aveva 71 anni. Nato il 15 ottobre 1954 a Cariati, in provincia di Cosenza, è scomparso lasciando un vuoto nel mondo del cinema e in quello di quanti avevano incrociato il suo percorso umano e professionale.

