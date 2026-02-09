MacBook Pro M5 | Apple punta al rinnovamento a marzo 2026 nuovi chip e Mac Studio in arrivo

Apple si prepara a lanciare i nuovi MacBook Pro con i chip M5 Pro e M5 Max nella prima settimana di marzo 2026. Le fonti indicano che il debutto potrebbe avvenire tra il 2 e il 8 marzo. La società di Cupertino sta puntando a rinnovare la sua linea di prodotti con queste versioni potenziate, insieme al ritorno del Mac Studio. Si tratta di un passo importante in vista di un aggiornamento che molti aspettano da tempo.

I nuovi MacBook Pro equipaggiati con i chip M5 Pro e M5 Max potrebbero debuttare nella settimana del 2 marzo 2026, secondo le previsioni degli esperti e le ultime indiscrezioni. Questo lancio si inserisce in un piano più ampio di aggiornamenti per la gamma Mac di Apple, che prevede anche nuovi MacBook Air, Mac Studio e un restyling del MacBook Pro con schermo OLED entro la fine dell’anno. L’attesa per i nuovi MacBook Pro è palpabile, soprattutto perché i modelli attuali con chip M4 stanno diventando sempre più difficili da reperire. Questa scarsità, secondo gli analisti, è un chiaro segnale che Apple sta preparando il terreno per una nuova generazione di portatili.🔗 Leggi su Ameve.eu

MacBook Pro M5

La Apple si prepara a lanciare i nuovi MacBook Pro con i processori M5 Pro e Max.

I nuovi MacBook Pro con chip M5 non sono ancora arrivati, nonostante le attese.

MacBook Pro M5: non è cambiato niente… tranne TUTTO.

MacBook Pro M5

Apple M5 Pro e Max potrebbero essere la stessa cosaIl futuro dei MacBook Pro potrebbe essere segnato da un cambiamento strutturale senza precedenti per i processori della serie M. Secondo le ultime indiscrezioni, i prossimi modelli equipaggiati con M5 ... macitynet.it

I nuovi MacBook Pro con chip M5 Pro e Max sono vicinissimi: spunta la data del debuttoI nuovi MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max potrebbero arrivare nella settimana del 2 marzo: tutti i lanci Mac previsti nei prossimi mesi. smartworld.it

I MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max potrebbero arrivare nella prima settimana di marzo facebook

Nuovi MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max in arrivo già lunedì 2 marzo, secondo Mark Gurman di Bloomberg. Il lancio è legato a macOS Tahoe 26.3. I modelli M4 Pro/Max sono a corto di scorte. #macbookpro #m5 #apple x.com