Apple III | il surriscaldamento che costò 14.000 computer

Il problema di surriscaldamento dell'Apple III provocò il fallimento di oltre 14.000 unità vendute. La causa principale fu un difetto nel design che portò a blocchi e guasti frequenti. La società tentò di risolvere la situazione con riparazioni e richiami, ma il danno alla reputazione fu già fatto. Questo episodio segnò un punto di svolta nella storia dell’azienda. Le conseguenze si fecero sentire a lungo nel settore tecnologico.

Apple III: il fallimento che costò 14.000 computer e un richiamo storico. Maggio 1980. Apple lancia l’Apple III con l’ambizione di rivoluzionare il mercato dei personal computer. Il progetto, erede del celebre Apple II, prometteva innovazione ma si trasforma rapidamente in un incubo tecnologico. Il problema principale? Un errore di progettazione che nessuno aveva previsto: l’assenza di una ventola di raffreddamento aggiuntiva. Un dettaglio apparentemente piccolo, ma con conseguenze catastrofali. I primi segni di guai arrivano quasi immediatamente. I chip del computer iniziano a surriscaldarsi, causando guasti frequenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

