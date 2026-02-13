Ucraina il Cremlino | Nuovi negoziati con Usa e Kiev la prossima settimana La Russia continua a colpire | 7 morti

Il Cremlino annuncia che la Russia terrà nuovi negoziati con gli Stati Uniti e Kiev la prossima settimana, nel tentativo di trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Mentre continuano i bombardamenti, che hanno causato la morte di sette civili in un attacco nel Donbass, Mosca insiste sulla volontà di dialogare, anche se i raid russi non si fermano. Questa sarà la prima volta dopo mesi che le tre parti si incontrano in un formato così diretto.

Una nuova tornata di negoziati in formato trilaterale tra Russia, Ucraina e Usa si terrà la settimana prossima. L’annuncio è arrivato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. Peskov ha detto che “c’è un accordo” per tenere la prossima tornata “la prossima settimana”, ma non ha fornito chiarimenti quando gli è stato chiesto se i colloqui si terranno ad Abu Dhabi, come quelli già svolti, o a Miami. “Vi forniremo informazioni sul luogo e le date esatte”, ha solo detto il portavoce del presidente russo Vladimir Putin. Nell notte, intanto, le forze di Mosca hanno continuato a bombardare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Cremlino ha valutato positivamente l'avvio dei colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi, descrivendoli come un primo passo costruttivo.

