Appendicite guai muscolari e ora la faccia spaccata | Loftus-Cheek tre anni in rossonero senza pace

Loftus-Cheek ha subito una frattura facciale dopo lo scontro con Corvi, aggiungendo a una lunga lista di infortuni che hanno pesantemente influenzato la sua permanenza in Italia. Prima di questo incidente, il centrocampista aveva già affrontato problemi muscolari e altre fastidiose distrazioni fisiche. La sua presenza in campo si è spesso complicata da questi imprevisti, lasciando il giocatore in balia di continui stop. La sua condizione rimane sotto osservazione.

Il Milan perde Loftus-Cheek per circa due mesi. Questa mattina l'inglese si è operato all'ospedale San Paolo di Milano dopo il trauma facciale subito nello scontro con Corvi nella partita di ieri contro il Parma, sfociato in una frattura del processo alveolare della mascella. Un testa a testa violento che ha fatto rimanere l'ex Chelsea a terra per diversi minuti con il sangue in bocca, salvo poi lasciare il campo in barella con il collo immobilizzato. Per fortuna, non ha perso conoscenza né riportato traumi cranici. Per Loftus-Cheek si tratta dell'ennesimo infortunio subìto da quando è arrivato al Milan tre anni fa: dai problemi muscolari all'appendicite, fino al trauma facciale (raro per un calciatore) subito ieri.