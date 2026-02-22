Brutto scontro Loftus-Cheek e Corvi | il rossonero esce in barella

Un grave infortunio ha coinvolto Loftus-Cheek durante lo scontro con Corvi, costringendo il centrocampista del Milan a uscire in barella. La collisione si è verificata al 20’ del primo tempo, subito dopo un contrasto a centrocampo. I compagni hanno immediatamente chiamato i soccorsi, mentre i medici lo hanno stabilizzato sul campo. La partita è ripresa, ma l’assenza del giocatore si fa sentire. La squadra aspetta aggiornamenti sulle sue condizioni.

Un avvio di partita segnato dall’imprevisto ha caratterizzato l’ingresso del Milan nel confronto contro il Parma. Dopo appena dieci minuti, Ruben Loftus-Cheek è rimasto a terra in seguito a un contatto molto energico con il portiere avversario, Corvi, durante la respinta di un cross proveniente da Saelemaekers. L’impatto è stato tale da richiedere un intervento immediato dei sanitari, che hanno immobilizzato il giocatore con un collare cervicale prima di accompagnarlo fuori dal campo in barella. Il momento di tensione ha subito congelato lo stadio, con il pubblico che ha tributato un lungo applauso all’uscita del centrocampista. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

