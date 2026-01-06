Loftus-Cheek bivio rossonero | la Lazio osserva il Milan riflette

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea, è di nuovo al centro delle attenzioni di mercato delle big italiane. Mentre la Lazio monitora con interesse, il Milan valuta attentamente la possibilità di un trasferimento. La situazione rimane in evoluzione, con le parti che riflettono sulle opportunità e le esigenze di ciascun club. Un bivio che potrebbe influenzare le strategie di mercato nei prossimi mesi.

Il nome di Ruben Loftus-Cheek è tornato improvvisamente al centro del dibattito. Non per una prestazione, ma per il mercato. La Lazio osserva, il Milan riflette. E in mezzo c’è un giocatore che da due stagioni divide giudizi e aspettative. L’idea Lazio nasce da lontano. L’interesse biancoceleste non è casuale. Maurizio Sarri conosce Loftus-Cheek meglio di molti altri: lo ha allenato al Chelsea, trovando una delle versioni più produttive dell’inglese, capace allora di arrivare in doppia cifra. Dieci gol in una stagione: un picco che Loftus ha toccato solo un’altra volta, nel suo primo anno in rossonero con Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Milanzone.it

