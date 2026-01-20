Brindisi l’incendio doloso all’edificio dei migranti | dignità e integrazione priorità Decaro-Miglietta

A Brindisi, un incendio doloso ha danneggiato il nuovo centro di accoglienza per migranti tra Restinco e Montenegro. L’evento evidenzia ancora una volta le sfide legate a dignità e integrazione, temi prioritari nell’attuale contesto locale. La comunità e le autorità si confrontano sull’accaduto, sottolineando l’importanza di soluzioni che promuovano inclusione e rispetto reciproco.

Il nascente centro dei migranti situato fra le contrade Restinco e Montenegro è stato distrutto ieri notte da un incendio. Doloso. —– Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “La dignità alloggiativa e l’integrazione sociale dei lavoratori migranti soggiornanti sul territorio pugliese è una priorità in termini di legalità e una battaglia di civiltà per Regione Puglia. Chi pensa di scoraggiarci in questo percorso attraverso atti intimidatori, dietro cui si nasconde lo sfruttamento lavorativo dei cittadini stranieri e il caporalato, si sbaglia di grosso. Andremo avanti più decisi di prima e, se sarà necessario, reperiremo nuove risorse regionali per completare gli investimenti”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

