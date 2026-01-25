Nomadismo digitale le proposte dei coliving rurali italiani che puntano all’integrazione nei borghi

Il nomadismo digitale sta trovando nuove opportunità nei coliving rurali italiani, che promuovono l’integrazione nei borghi. Queste iniziative cercano di conciliare le esigenze dei professionisti in remoto con la tutela delle comunità locali, affrontando le sfide legate alla gentrificazione e alla sostenibilità sociale. Un equilibrio che può contribuire a rivitalizzare i territori meno urbanizzati, favorendo uno sviluppo rispettoso delle identità locali.

È possibile un nomadismo digitale sostenibile per le comunità ospitanti? Durante le proteste antigentrificazione a Città del Messico dell’estate 2025, i manifestanti hanno espresso il loro disagio verso i digital nomads, professionisti che girano il mondo lavorando da remoto e che sono percepiti come parte del problema urbano, con cartelli e graffiti come “ Expat = gentrificador ” e “ No deberíamos sentirnos extranjeros en nuestra propia tierra ” (non dovremmo sentirci estranei nella nostra terra). Il fenomeno non è nuovo: da Lisbona a Tallinn, da Città del Messico ad alcune zone della Thailandia, l’arrivo di lavoratori stranieri con redditi più alti ha spesso contribuito all’ aumento degli affitti e alla trasformazione dei quartieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

