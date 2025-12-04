A 17 anni già partecipa alla truffa del finto carabiniere a Roma | in manette

Napolitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita con l'arresto di un 17enne, travestito da ufficiale giudiziario, mentre fuggiva con un bottino di oltre quattromila euro, l'ennesima truffa a Roma del "finto carabiniere". A bloccare il ragazzo, al termine di un breve inseguimento, una pattuglia di polizia del commissariato Esquilino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

a 17 anni gi224 partecipa alla truffa del finto carabiniere a roma in manette

© Napolitoday.it - A 17 anni già partecipa alla truffa del “finto carabiniere” a Roma: in manette

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: 17 Anni Gi224 Partecipa