A 17 anni già partecipa alla truffa del finto carabiniere a Roma | in manette
È finita con l'arresto di un 17enne, travestito da ufficiale giudiziario, mentre fuggiva con un bottino di oltre quattromila euro, l'ennesima truffa a Roma del "finto carabiniere". A bloccare il ragazzo, al termine di un breve inseguimento, una pattuglia di polizia del commissariato Esquilino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
