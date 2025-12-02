Firenze, 2 dicembre 2025 – Ancora la truffa del 'finto carabiniere' in Toscana, precisamente a San Casciano Val di Pesa (Firenze). Stavolta però, a differenza di numerosi altri episodi accaduti in queste settimane, la vicenda si è conclusa con un lieto fine e la truffa è stata sventata. La vicenda risale allo scorso 26 novembre quando la pensionata, 87 anni, viene contattata sul fisso da un uomo che si spaccia per maresciallo. Il tentativo di raggiro. Il militare rivela alla donna che, la notte precedente, la sua vettura era stata utilizzata per compiere una rapina. Poi tenta di convincerla a consegnare gioielli e denaro a un delegato che di lì a poco avrebbe bussato alla sua porta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anziana sventa la truffa del 'finto carabiniere': San Casciano Val di pesa, arrestato 23enne