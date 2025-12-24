Anziano perde sangue copiosamente in strada a Torino intervengono ambulanza e forze dell' ordine
Attimi concitati all’ora di pranzo di oggi, 24 dicembre, a Torino. In via Paisello 12, i soccorritori del 118 di Azienda Zero, la polizia locale e gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti per soccorrere un anziano ultraottantenne che perdeva copiosamente sangue davanti all'ingresso del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
