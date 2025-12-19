Brescia anziana rapinata in strada | arrestati due marocchini

Due uomini di origine marocchina sono stati arrestati a Brescia dopo aver rapinato un’anziana in strada. Uno dei fermati, con precedenti, era già soggetto a un ordine di allontanamento dal territorio italiano. L’episodio ha suscitato scalpore nella comunità locale, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare la criminalità.

Uno dei due rapinatori, già noto alle forze dell'ordine, è destinatario di un precedente ordine di allontanamento dall'Italia.

