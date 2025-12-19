Brescia anziana rapinata in strada | arrestati due marocchini

Due uomini di origine marocchina sono stati arrestati a Brescia dopo aver rapinato un’anziana in strada. Uno dei fermati, con precedenti, era già soggetto a un ordine di allontanamento dal territorio italiano. L’episodio ha suscitato scalpore nella comunità locale, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare la criminalità.

© Imolaoggi.it - Brescia, anziana rapinata in strada: arrestati due marocchini Uno dei due rapinatori, già noto alle forze dell’ordine, è destinatario di un precedente ordine di allontanamento dall’Italia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Leggi anche: Provocano un incidente a Trezzano sul Naviglio e scappano. Arrestati due marocchini Leggi anche: Torino: rapina con pestaggio, poi inseguimento: 6 agenti feriti. Arrestati due marocchini Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. ? Donna rapinata in strada, poi la fuga: addosso un coltello di 40 centimetri; Donna rapinata in strada, poi la fuga: addosso un coltello di 40 centimetri; Brescia, rapinano del cellulare un’anziana: in manette due nordafricani; Donna rapinata in strada poi la fuga | addosso un coltello di 40 centimetri. Brescia, rapinano del cellulare un’anziana: in manette due nordafricani - La polizia ha fermato i responsabili, due giovani marocchini, entrambi clandestini. quibrescia.it Violenza a Brescia al bar Pierrot, titolare picchiata e rapinata: 27enne arrestato dopo un incidente stradale - Arrestato un 27enne bresciano per rapina violenta in un bar: aggredita la titolare, fuga e incidente. virgilio.it

Rubano il telefono a un’anziana a Brescia: inseguiti e arrestati x.com

PER FAMIGLIA DEL VILLAGGIO PREALPINO (BRESCIA) SI RICERCA BADANTE PER UN SERVIZIO IN CONVIVENZA, A TEMPO INDETERMINATO, CON UNA SIGNORA ANZIANA DA AIUTARE. La signora cammina discretamente, va accompagnata in bag - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.