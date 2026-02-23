Anticipazioni e sorprese in arrivo a Raw | cosa aspettarsi puntata del 23 febbraio 2026

La WWE ha organizzato un nuovo episodio di Raw a causa dell’alto interesse dei fan, con molte sorprese in programma. La serata si svolge alla State Farm Arena di Atlanta, attirando spettatori pronti a vivere momenti intensi. Tra i match attesi, ci sono incontri di alto livello e alcune rivelazioni che potrebbero cambiare gli equilibri. I fan sono già in fermento, aspettando con ansia le sorprese di questa notte.

Questa notte la WWE presenta un nuovo episodio di Raw, in programma presso la State Farm Arena di Atlanta, in Georgia. Uno spettacolo che si propone come esito di una settimana di preparazione alle grandi occasioni future, offrendo protagonismi, omaggi e momenti chiave in vista di sviluppi importanti per le storyline. L'azione promette ritmo, intensità e una serie di segnali utili per capire le direzioni che prenderanno le prossime settimane sul roster. Il prossimo grande evento della WWE sarà Elimination Chamber. Il Premium Live Event si terrà nella notte di sabato 28 e domenica 29 febbraio allo United Center della città di Chicago.