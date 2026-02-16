Questa notte, al FedExForum di Memphis, la WWE presenta un nuovo episodio di Raw, dopo che un incidente ha causato il rinvio di alcuni incontri programmati. La serata si concentra sui match di qualificazione all’Elimination Chamber, con numerosi wrestler pronti a sfidarsi per ottenere un posto nella prestigiosa gabbia. I fan possono aspettarsi scontri intensi e sorprese sul ring, mentre le tensioni tra le superstar aumentano in vista dell’evento principale.

Questa notte la WWE propone un nuovo episodio di Raw dall’iconico FedExForum di Memphis, offrendo una serata focalizzata sui match di qualificazione all’Elimination Chamber e su una presenza speciale che catturerà l’attenzione del pubblico. L’evento mette in evidenza confronti mirati a delineare le partecipanti al prossimo Premium Live Event, offrendo al contempo una cornice di appuntamenti significativi per le storyline in corso. Il Premium Live Event Elimination Chamber è programmato per le notti di sabato 28 e domenica 29 febbraio, presso lo United Center di Chicago. L’evento rappresenta l’appuntamento centrale del periodo, con l’attenzione rivolta alle qualificazioni e agli sviluppi dei programmi nello scenario della WWE. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Anticipazioni e match card di Raw: cosa aspettarsi puntata del 16 febbraio 2026

