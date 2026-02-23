Anticiclone padrone d’Italia ma tra nebbie e prime piogge

Un anticiclone ha portato tempo stabile sull’Italia, causando nebbie fitte al Nord e poche precipitazioni. Le temperature restano miti, ma le nebbie rallentano il traffico e riducono la visibilità nelle città. Le nuvole basse e le foschie persistono, mentre tra il weekend e i primi giorni di marzo si prevede qualche pioggia e neve sulle aree montuose. La situazione atmosferica mantiene l’Italia sotto un cielo prevalentemente soleggiato, con qualche rovescio isolato.

Roma - Settimana stabile sotto l'alta pressione subtropicale: sole diffuso ma con nubi basse e foschie al Centro-Nord, possibili piogge e neve tra weekend e inizio marzo. La nuova settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone subtropicale, che consolida condizioni di stabilità atmosferica su gran parte della Penisola. Il sole sarà protagonista in molte regioni, ma non mancheranno nebbie, foschie e nubi basse, in particolare al Centro-Nord e lungo i versanti tirrenici. Per martedì 24 febbraio al Nord si segnalano nebbie persistenti in Val Padana e addensamenti anche sulla Liguria, con schiarite altrove.