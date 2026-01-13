Anticiclone dominante ma non invincibile | piogge locali in agguato sull’Italia

L’anticiclone prevalente garantisce tempo stabile e temperature in crescita su gran parte dell’Italia. Tuttavia, correnti umide manterranno la possibilità di piogge locali, soprattutto al Nord e lungo le zone tirreniche. La situazione resta sotto controllo, con condizioni generalmente serene ma con qualche sporadico episodio di pioggia, in particolare nelle aree più esposte.

Settimana segnata dall'alta pressione con temperature in aumento, ma correnti umide porteranno nubi e piogge deboli soprattutto al Nord e sulle tirreniche. La scena meteorologica dei prossimi giorni sarà dominata dall'anticiclone, in progressiva espansione dall'Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale e l'Italia. Questa configurazione ha definitivamente archiviato la recente irruzione artica, favorendo una fase più stabile e un generale rialzo delle temperature, grazie all'afflusso di correnti miti meridionali. La nuova parentesi di alta pressione, tuttavia, non sarà del tutto inattaccabile.

