Meteo anticiclone in rimonta ma dura poco | piogge nebbie e nuove perturbazioni nel weekend

Roma - Sull’Italia torna l’alta pressione ma senza stabilità diffusa: infiltrazioni umide, prime piogge al Sud e peggioramento nel fine settimana con l’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche. Venerdì 12 dicembre l’anticiclone torna a rafforzarsi sul territorio italiano, estendendosi tra Europa sud-occidentale e Mediterraneo sud-orientale. La sua presenza, tuttavia, non garantirà condizioni pienamente stabili. Correnti umide occidentali continuano infatti a interessare parte del Paese, favorendo nuvolosità diffusa e precipitazioni deboli soprattutto al Nord e lungo l’alto Tirreno. Situazione più favorevole sul resto del Centro e al Sud, dove si alternano schiarite e cieli velati da nubi alte in risalita dal Nord Africa. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

