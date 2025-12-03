Al Teatro Serra debuttano in cartellone gli allievi della scuola

Napolitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piccolo mondo dove la necessità giustifica qualunque azione e la linea tra vittime e carnefici si assottiglia fino a sparire. È l’affresco umano al centro di “Quei figuri di tanti anni fa” opera giovanile di Eduardo De Filippo scelta dal gruppo “Artatamente” la compagnia degli allievi del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

al teatro serra debuttano in cartellone gli allievi della scuola

© Napolitoday.it - Al Teatro Serra debuttano in cartellone gli allievi della scuola

Contenuti che potrebbero interessarti

teatro serra debuttano cartelloneAl Teatro Serra debuttano in cartellone gli allievi della scuola - Debutta al Teatro Serra di Napoli “Artatamente” la compagnia degli allievi dello spazio flegreo, con “Quei figuri di tanti fa” di Eduardo De Filippo. Da comunicati-stampa.net

Riccardo Schicchi e il suo mito debuttano al Teatro Serra - “527 Riccardo il Sovrano” al Teatro Serra di Napoli debutta il mito di Riccardo Schicchi. Riporta exibart.com

Cerca Video su questo argomento: Teatro Serra Debuttano Cartellone