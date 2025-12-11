in scena lo spettacolo di cabaret domani sul palco del teatro arena

Domani sera alle 21, il teatro Arena di Codigoro ospiterà lo spettacolo di cabaret

Appuntamento domani alle 21 al teatro Arena di Codigoro, con la Metallurgica Viganò di Faenza, che propone Work Class, uno spettacolo di cabaret etnoindustrialfolk, nell’ambito della seconda rassegna teatrale dedicata alle compagnie locali e non solo, organizzata dal Gad amici del teatro intitolata "Chi è di scena?". Sul palco Marco Boschi, Fabrizio Soglia, Roberto Pozzi, Stefano Cavina, Livio Lega, Fabiano Ferrucci, Alberto Fabbri, Stefano Melandri e Andrea Sarneri a proporre i testi di Roberto Pozzi e Marco Boschi. Uno spettacolo comico musicale, dove si mescola il teatro canzone alla comicità di gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it