Microsoft Teams ti spia e sa se sei davvero in ufficio | così il lavoro diventa sorvegliato gli esperti sono allarmati

Microsoft Teams monitora se sei davvero in ufficio. È questa la scoperta fatta da alcuni esperti, che hanno analizzato le funzionalità della piattaforma. Secondo quanto emerge, il sistema può tracciare le attività degli utenti e verificare la presenza reale al lavoro. Una pratica che ha fatto insorgere preoccupazioni sulla privacy dei dipendenti. La situazione ricorda il Panopticon di Jeremy Bentham, una prigione in cui i detenuti non sanno mai se sono osservati. Ora, con le nuove tecnologie, anche il lavoro diventa sotto sorveglianza continua.

Nel 1791 il filosofo Jeremy Bentham immaginò il Panopticon: una prigione circolare in cui i detenuti potevano essere osservati in ogni momento senza sapere quando. Oggi quella metafora viene spesso usata per descrivere il lavoro digitale. L'ultimo esempio è Microsoft Teams, che a partire da dicembre 2025 introdurrà una funzione capace di rilevare automaticamente quando un lavoratore entra o esce dall'ufficio, basandosi sulla connessione alla rete Wi-Fi aziendale. Il funzionamento è tecnico ma semplice. Gli amministratori IT mappano le reti wireless degli uffici, registrando gli SSID e soprattutto i BSSID, cioè gli identificativi unici dei punti di accesso Wi-Fi.

