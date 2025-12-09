Condannato per violenze in famiglia avvenute anche dieci anni prima i giudici | Le vittime tacciono per anni è normale

Cinque anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della moglie e di violenza domestica protratta nel tempo nei confronti dei figli.Secondo quanto accertato in giudizio di primo grado e confermato in appello, l’uomo, mosso da gelosia patologica e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

