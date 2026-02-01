Da ieri pomeriggio, un quattordicenne di Sant’Agata de’ Goti è scomparso da casa. I genitori sono in ansia e chiedono aiuto. Le forze dell’ordine, con vigili del fuoco e Protezione Civile, stanno cercando il ragazzo da ore. La scomparsa ha creato molta preoccupazione nel piccolo paese. Le ricerche continuano senza sosta, ma ancora nessuna traccia del giovane.

Tempo di lettura: 2 minuti Carabinieri, Vigili del fuoco e Protezione Civile stanno attivamente ricercando da alcune ore un ragazzino di 14 anni che si è allontanato dalla propria abitazione in contrada Cerreta di Sant’Agata de’ Goti dal pomeriggio di ieri. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa e subito si sono attivate le ricerche da parte della Compagnia di Montesarchio dell’ Arma e del Distaccamento di Bonea dei Vigili del fuoco con il coordinamento della Prefettura, secondo i protocolli previsti per questo genere di emergenze. Una segnalazione, ritenuta molto importante dalle Autorità, ha concentrato le ricerche lungo la strada provinciale per Dugenta dove l’adolescente sarebbe stato visto da solo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si è allontanato da casa e non si hanno più notizie: genitori in ansia per un 14enne scomparso

Approfondimenti su SantAgata de Goti

A Volla, nel Napoletano, si intensifica la preoccupazione per la scomparsa di Salvatore Grimaldi, 45 anni, che non è rientrato a casa dopo il 30 dicembre.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su SantAgata de Goti

Argomenti discussi: Scomparso: Si è allontanato da casa il 16 gennaio a mezzogiorno. Il 36enne ritrovato dopo 10 giorni; Detenuto ripreso dopo la fuga dallo Stampino; Ritrovato a Milano Diego: il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni fa; Evade dai domiciliari e poi si allontana dal pronto soccorso, arrestato.

Si allontana da casa, donna di 65 anni ritrovata dopo ore mentre annaspava in un torrente a FabrianoFABRIANO Si era allontanata dalla sua abitazione, ad Argignano, ieri mattina, facendo perdere le proprie tracce. Una vera task force di soccorritori ... msn.com

Scompare da casa a 90 anniL'uomo si è allontanato da Calenzano con la sua auto che è stata trovata abbandonata. Chi sa qualcosa chiami il 112 ... rainews.it

SÌ CHIAMA PEPÉ, SI È ALLONTANATO DI CASA DA 4 GIORNI. È BUONO E AFFETTUOSO CON TUTTI. SÌ FA AVVICINARE ABBASTANZA FACILMENTE. È DI TAGLIA MEDIA, COLORE MARRONCINO E QUANDO SI È ALLONTANTO AVEVA UN COLLARE - facebook.com facebook

Il 78enne si era allontanato da casa lo scorso 3 gennaio facendo scattare un'imponente macchina delle ricerche. Il consulente di Tezze è stato ospite di amici in Riviera Berica. Il suo racconto x.com