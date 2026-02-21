Da giorni non si hanno notizie di Luciano Capasso 25enne scomparso a Saint Moritz Sorpreso da una bufera di neve
Luciano Capasso, 25enne di Qualiano, non è stato più visto dopo aver affrontato una bufera di neve in montagna a Saint Moritz. La causa della scomparsa è legata alle condizioni meteo avverse che lo hanno sorpreso durante un'escursione solitaria a 2700 metri di altitudine. La madre ha segnalato la mancanza di notizie, preoccupando amici e familiari. Le ricerche continuano, ma finora non ci sono aggiornamenti concreti. La comunità attende notizie sulle sue sorti.
Paura e apprensione a Qualiano, popoloso comune dell ’hinterland di Napoli, per la sorte di un 25enne, Luciano Capasso, di cui ormai non si hanno più notizie da quattro giorni: secondo le informazioni apprese dalla madre sarebbe stato sorpreso da una bufera di neve, nelle montagne svizzere, mentre stava effettuando una escursione in solitaria a 2700 metri. Ieri la donna, Raffaella Grande, ha ricevuto una telefonata da Saint Moritz, nota località alpina della valle dell’Engadina dove il ragazzo lavora in un hotel, durante la quale un rappresentante delle forze dell’ordine locali le ha comunicato di prepararsi al peggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Luciano Capasso è scomparso da giorni a Saint Moritz dopo un’escursione: la madre offre ricompensa di 10mila euroLuciano Capasso è scomparso il 18 febbraio a Saint Moritz, dove aveva fatto un'escursione in montagna.
Luciano Capasso scomparso a Saint Moritz, legale: “Farnesina non lasci sola la famiglia”Luciano Capasso è scomparso a Saint Moritz, e la sua famiglia si trova senza notizie da quattro giorni.
Si cerca Luciano Capasso, il giovane dipendente a Saint Moritz disperso nelle montagne svizzere. La madre: «Offro 10mila euro per chi lo ritrova» x.com