Vi prego riportatecelo Nadia Toffa il furto in casa e scatta l’appello della mamma

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: l’onorificenza, custodita dalla famiglia come un segno tangibile dell’impatto che Nadia Toffa ebbe sulla comunità, è sparita. A denunciarlo è la madre della conduttrice, che ha deciso di rompere il silenzio nella speranza che un semplice appello possa far breccia nella coscienza di chi ha portato via un oggetto che non ha alcun valore economico, ma un peso simbolico enorme. Il Grosso d’Oro è il massimo riconoscimento civico assegnato dal Comune di Brescia a figure che si sono distinte per meriti civili, culturali o umanitari. Un premio che, nella storia della città, viene conferito con grande parsimonia e profondissimo rispetto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

