Arrestato l' ex ambasciatore Mandelson | Condivise con Epstein documenti riservati Il governo britannico trema

L'ex ambasciatore Mandelson è stato arrestato perché avrebbe condiviso documenti riservati con Epstein. La polizia ha fermato il diplomatico a casa sua a Londra, portandolo via con cautela. Le autorità indagano su un possibile scambio di informazioni sensibili che coinvolgerebbe anche altri attori istituzionali. La scoperta ha suscitato preoccupazioni all’interno del governo britannico, che ora monitora attentamente la situazione. La vicenda continua a svilupparsi in modo rapido.

DAL NOSTRO CORISPONDENTELONDRA - E due: dopo l’arresto giovedì scorso dell’ex principe Andrea, è arrivato quello di Peter Mandelson, l’architetto del New Labour ed ex ambasciatore britannico a Washington, anche lui invischiato fino al collo nello scandalo Epstein. Con il «Principe delle Tenebre» (così era soprannominato) portato via dagli agenti di Scotland Yard dalla sua casa a Camden e condotto in una stazione della polizia per essere interrogato, siamo alla seconda figura apicale a Londra trascinata nel fango a causa dell’associazione col miliardario pedofilo americano. E questa volta a tremare, invece della casa reale, è lo stesso governo di Keir Starmer. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

