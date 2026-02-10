Caso Mandelson | il Governo Starmer vacilla e i mercati puniscono i Gilt

Dopo l’esplosione del caso Mandelson e la pubblicazione degli “Epstein Files”, il governo di Keir Starmer si trova di fronte a una crisi. La situazione mette in discussione la stabilità dell’esecutivo, mentre i mercati reagiscono negativamente, facendo crollare i Gilt. La vicenda si fa sentire anche sull’umore politico e sulla fiducia degli investitori.

La premiership di Keir Starmer attraversa la sua fase più critica dopo l’esplosione del caso Mandelson, legato alla pubblicazione degli “Epstein Files”. I documenti, diffusi dal Dipartimento di Giustizia statunitense, hanno rivelato flussi di denaro e il possibile passaggio di informazioni riservate tra l’ex ambasciatore e Jeffrey Epstein nel biennio 2009-2010. Il contraccolpo politico è stato immediato: domenica si è dimesso il potente capo di gabinetto Morgan McSweeney, dichiarando di assumersi la “piena responsabilità” per aver consigliato la nomina di Mandelson. A sole 24 ore di distanza, anche il capo della comunicazione Tim Allan ha lasciato l’incarico per “consentire la costruzione di un nuovo team a Downing Street “. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Caso Mandelson: il Governo Starmer vacilla e i mercati puniscono i Gilt Approfondimenti su Keir Starmer Caso Epstein, Starmer: "Esasperante apprendere legame con esponente laburista Mandelson" Il primo ministro britannico Keir Starmer si è mostrato visibilmente irritato dopo aver appreso delle nuove rivelazioni sui legami tra l’ex ministro laburista Peter Mandelson e Jeffrey Epstein. Caso Epstein, capo staff Starmer si dimette per nomina Mandelson ad ambasciatore Il capo dello staff di Keir Starmer, Morgan McSweeney, ha lasciato il suo ruolo dopo che Peter Mandelson è stato nominato ambasciatore negli Stati Uniti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Keir Starmer Argomenti discussi: Londra, il premier Starmer in bilico: rischio dimissioni per la nomina di Mandelson; Londra, l'ex ministro Mandelson si dimette da lord: la foto in mutande negli Epstein files, i documenti segreti condivisi con il pedofilo e l'ipotesi di una talpa; Caso Epstein, si dimette McSweeney, il ‘rasputin’ di Starmer: Mi assumo tutte le responsabilità; Regno Unito, si dimette il capo di gabinetto del premier Starmer. Caso Mandelson: il Governo Starmer vacilla e i mercati puniscono i GiltLa premiership di Keir Starmer attraversa la sua fase più critica dopo l’esplosione del caso Mandelson, legato alla pubblicazione degli Epstein Files. I documenti, diffusi dal Dipartimento di Giusti ... quifinanza.it Regno Unito, il Governo Starmer vacilla per il caso Mandelson e i mercati puniscono i GiltLa premiership di Keir Starmer attraversa la sua fase più critica dopo l'esplosione del caso Mandelson, legato alla pubblicazione degli ... teleborsa.it Morgan McSweeney, figura chiave nello staff del Primo Ministro britannico Keir Starmer, ha rassegnato le dimissioni dalla sua posizione di Capo di Gabinetto, in seguito al crescente malcontento legato al caso della nomina di Peter Mandelson ad Ambasciator facebook Caso Epstein: a Londra cade un’altra testa nel governo Staremer: via il capo staff del premier, il Labour sull’orlo del baratro. Dimissioni inevitabili dopo Mandelson, oggi parla il premier. @sabriprovenzani x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.