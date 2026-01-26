Appello di ‘Patto per il Nord’ | L’allarmismo fa solo danni Il centro storico va aiutato

Il ‘Patto per il Nord’ invita a superare l’allarmismo e le narrazioni false che danneggiano il centro storico. Ritiene che il sostegno alle realtà locali e alle comunità sia fondamentale per una gestione equilibrata e rispettosa del patrimonio urbano. In un dibattito spesso polarizzato, il movimento territoriale promuove valori di federalismo e autonomia, puntando alla valorizzazione delle identità locali senza alimentare tensioni o pregiudizi.

"Basta danneggiare il centro storico con false narrazioni e allarmismo". Nel dibattito sull’esagono irrompe ‘ Patto per il Nord ’, "partito e movimento territoriale ispirato ai principi del federalismo, dell’ autonomia e della valorizzazione delle comunità locali ", come si definiscono (in sostanza si tratta di ex leghisti ‘bossiani’ di ferro usciti dal Carroccio perché in disaccordo con la politica di Salvini). Il gruppo reggiano – che annovera anche l’ex parlamentare Angelo Alessandri – interviene a sorpresa con toni distensivi e costruttivi. "Siamo preoccupati – dicono – per il continuo susseguirsi di critiche online rivolte al centro storico della città, spesso legate a presunte chiusure di attività commerciali, problemi di sicurezza e situazioni raccontate in modo allarmistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Appello di ‘Patto per il Nord’: "L’allarmismo fa solo danni. Il centro storico va aiutato" "Concessioni balneari, il Pd fa solo allarmismo"Il dibattito sulle concessioni balneari continua a suscitare opinioni diverse. Leggi anche: Il commercio va controcorrente: "Nuove aperture in centro storico" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Appello di ‘Patto per il Nord’: L’allarmismo fa solo danni. Il centro storico va aiutato; Appello della Cisl: Serve un nuovo patto per il futuro del Piemonte; Verso un nuovo patto per la salute: famiglie sotto pressione. Il XXI Rapporto Sanità del CREA; COMUNALI: PATTO PER AVEZZANO, PD DIA SEGNO DI UNITA' CONTRO POLITICHE SOVRANISTE E DISUMANE. Appello di 'Patto per il Nord': L’allarmismo fa solo danni. Il centro storico va aiutatoIl neo partito degli ex leghisti di ferro interviene sul dibattito desertificazione Non neghiamo i problemi, ma i cittadini siano più costruttivi anche sui social . msn.com Gori (Patto per il Nord): Da Sgueglia piccola propaganda che puzza come i cassonetti traboccanti di rifiutiGabriele Gori, vicesegretario regionale di Patto per il Nord Toscana si dice esterrefatto dal video che circola sui social dell'assessore all’ambiente del Comune di Pistoia, che fa un appello dirett ... valdinievoleoggi.it APPELLO CISL PER UN NUOVO “PATTO SOCIALE SUL FUTURO DEL PIEMONTE” Il segretario regionale Caretti: “Mettiamoci tutti attorno a un tavolo per ridare slancio e nuove possibilità di sviluppo alla regione” È tempo di un nuovo “Patto Sociale per il Pie - facebook.com facebook #DanielaFumarola: “Dalla Premier Meloni oggi è arrivata una fondamentale conferma sulla volontà del Governo ad accogliere l’appello della Cisl per nuovo Patto tra Governo e parti sociali riformiste per affrontare le sfide della qualità del lavoro, delle nuove tu x.com

