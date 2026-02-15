Tangenziale Richiesta Anas | Stralciare il sottopasso

L’Anas ha chiesto di eliminare il sottopasso sulla tangenziale perché i costi di manutenzione sono troppo alti e ci sono rischi concreti di allagamenti in futuro, legati alla presenza di acqua superficiale sotto la strada. La decisione arriva dopo che le verifiche hanno evidenziato come le infiltrazioni d’acqua possano compromettere la stabilità della strada e aumentare i pericoli per gli automobilisti.

Costi di manutenzione insostenibili e pericoli legati ai possibili allagamenti futuri a causa della falda superficiale. Sono queste le criticità insormontabili che hanno portato Anas a chiedere ufficialmente al Comune di Casalpusterlengo di rinunciare alla costruzione del sottopasso prevista nel punto tra via IV Novembre e la strada provinciale 141 per l'accesso alla frazione di Zorlesco. Secondo il documento inviato dai vertici dell'ente strade il 5 febbraio scorso, la realizzazione del tunnel presenterebbe difetti strutturali di sostenibilità nel lungo periodo in quanto "la condizione geologica espone la struttura a costanti problemi idraulici e potenziali allagamenti, rendendo la gestione del tratto stradale estremamente rischiosa e troppo dispendiosa in quanto il sottopasso dovrebbe essere dotato di un complesso sistema di pompe idrauliche".