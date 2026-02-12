La corsa alle elezioni comunali si fa complicata. Le coalizioni si trovano davanti a un rebus per scegliere il candidato sindaco, tra incertezze e divergenze. La strada verso il voto si complica, con molte incognite ancora da risolvere.

Tempo di lettura: 3 minuti Il percorso verso le prossime elezioni amministrative si conferma più complesso del previsto per le coalizioni cittadine. Centrosinistra e centrodestra sono nella medesima situazione di difficoltà interna, e tra l’altro ancora alle prese con l’individuazione di un candidato sindaco capace di compattare gli schieramenti e intercettare un consenso ampio. Nelle ultime ore il dibattito politico si è concentrato attorno al nome dell’imprenditore Walter Giordano, da settimane indicato da autorevoli indiscrazioni tra i profili valutati tanto dal centrosinistra che dal centrodestra spoglio dei simboli di partito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative, rebus candidato Sindaco in tutte le coalizioni

