Anagrafe zootecnica e benessere animale | Ats incontra gli allevatori

L’anagrafe zootecnica e il benessere animale sono al centro di un incontro tra Ats e allevatori di Lecco. La causa è la richiesta di migliorare le condizioni di vita degli animali e aggiornare i dati sui capi registrati. Nelle stalle della provincia si contano circa 15.000 ovini e caprini, oltre 12.000 bovini, che rappresentano una parte importante dell’economia locale. L’appuntamento serve a discutere le modalità di gestione e controllo di queste attività.

Nelle stalle della provincia di Lecco sono censiti circa 15.000 capi ovi-caprini e 12.000 bovini: la zootecnia costituisce una componente preziosa del sistema economico locale, data la sua forte connessione col comparto agroalimentare, dal lattiero-caseario al settore carni, ma rappresenta anche un presidio insostituibile del territorio sul piano sanitario ed ambientale. L'incontro informativo per la corretta gestione dell'Anagrafe Zootecnica si terrà martedì 24 febbraio dalle 13.