Amici Serale rivoluzione tra i giudici | i nuovi nomi

La fase serale di Amici 25 potrebbe essere caratterizzata da nuovi giudici rispetto alla scorsa edizione. Le prime scosse arrivano dai social. E' rimbalzata una voce che, se confermata, segnerebbe un passaggio di testimone importante e aprirebbe un effetto domino sul resto della giuria. Tra nomi di spicco, ritorni possibili e new entry di peso, il cantiere del Serale è ufficialmente aperto: in attesa di comunicazioni, proviamo a mettere ordine tra segnali e scenari. Vincitore di Amici escluso da Sanremo 2026 Amici 25: Alessandro Cattelan al posto di Amadeus?. A lanciare la scintilla è stato Amedeo Venza, che sui social ha scritto: « Alessandro Cattelan al posto di Amadeus nel Serale di Amici ».