Amici Serale rivoluzione tra i giudici | i nuovi nomi
La fase serale di Amici 25 si prepara a sorprendere, con possibili novità tra i giudici rispetto alla passata edizione. Cambiamenti in vista che potrebbero influenzare l’andamento del talent show, offrendo un nuovo volto e nuove dinamiche al noto programma televisivo.
La fase serale di Amici 25 potrebbe essere caratterizzata da nuovi giudici rispetto alla scorsa edizione. Le prime scosse arrivano dai social. E’ rimbalzata una voce che, se confermata, segnerebbe un passaggio di testimone importante e aprirebbe un effetto domino sul resto della giuria. Tra nomi di spicco, ritorni possibili e new entry di peso, il cantiere del Serale è ufficialmente aperto: in attesa di comunicazioni, proviamo a mettere ordine tra segnali e scenari. Vincitore di Amici escluso da Sanremo 2026 Amici 25: Alessandro Cattelan al posto di Amadeus?. A lanciare la scintilla è stato Amedeo Venza, che sui social ha scritto: « Alessandro Cattelan al posto di Amadeus nel Serale di Amici ». 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Una bella passeggiata serale per Cisternino con gli amici dei Borghi più belli d’Italia! Nel cuore della valle d’Itria. Uno spettacolo! - facebook.com Vai su Facebook
“Due nuovi giudici per il serale” la nuova anticipazioni sul serale di Amici - Il Serale di Amici di Maria De Filippi potrebbe accogliere due protagonisti assoluti della musica italiana. Come scrive tuttosulgossip.it
