Firmata la proroga dell’ordinanza che vieta la somministrazione sui tavolini esterni per Pescara Vecchia

È stata firmata la proroga dell’ordinanza che vieta la somministrazione sui tavolini esterni nella zona di Pescara Vecchia. La misura, confermata nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio, prosegue per limitare le attività di somministrazione all’aperto, garantendo maggiore sicurezza e rispetto delle normative vigenti. La decisione mira a mantenere l’ordinato svolgimento delle attività commerciali e a tutelare la salute pubblica nella zona storica della città.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.