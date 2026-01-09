Firmata la proroga dell’ordinanza che vieta la somministrazione sui tavolini esterni per Pescara Vecchia
È stata firmata la proroga dell’ordinanza che vieta la somministrazione sui tavolini esterni nella zona di Pescara Vecchia. La misura, confermata nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio, prosegue per limitare le attività di somministrazione all’aperto, garantendo maggiore sicurezza e rispetto delle normative vigenti. La decisione mira a mantenere l’ordinato svolgimento delle attività commerciali e a tutelare la salute pubblica nella zona storica della città.
È stata firmata la proroga dell’ordinanza sui tavolini esterni nella zona di Pescara Vecchia nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio.Il provvedimento, che ha durata di 45 giorni, impone alle attività dalle ore 24 fino alle ore 6, dei giorni venerdì su sabato, sabato su domenica, domenica su lunedì. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
