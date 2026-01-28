Cinquanta eventi tra teatro musica e arte | parte il programma culturale del Carnevale | VIDEO

Il Carnevale di Venezia 2026 si apre con una serie di eventi culturali che coinvolgono teatro, musica e arte. In tutta la città e anche a Mestre, vengono organizzate cinquanta iniziative pensate per animare le calli e le piazze. La novità di quest’anno è una particolare attenzione alle esposizioni e alle performance che raccontano le origini dell’Olimpo, come suggerisce il tema Olympus. Un programma ricco di appuntamenti che porta l’arte direttamente nelle strade, offrendo a residenti e visitatori un’occasione per vivere il Carnevale in modo diverso e più immersivo

Il Carnevale di Venezia 2026 approda anche nei luoghi della cultura offrendo un punto di vista culturale al ricchissimo programma di piazza, pensato per le calli e le strade di Venezia e Mestre: si tratta di una particolare declinazione del tema dell'edizione di quest'anno, Olympus – Alle origini.

