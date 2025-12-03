Discarica abusiva scoperta a Crotone | sequestrata un’area con oltre 2.400 metri cubi di rifiuti speciali

La Guardia di Finanza di Crotone ha scoperto una vasta discarica abusiva in località Passo Vecchio, all'interno di un'area agricola trasformata in un deposito di rifiuti speciali — anche pericolosi — per oltre 2.400 metri cubi. I finanzieri, durante controlli mirati sui reati ambientali, hanno notato un terreno recintato che nascondeva grandi cumuli di materiali edili. Le verifiche effettuate.

