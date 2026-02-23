Alta formazione per attori in Valtiberina | i corsi con Lodovini Giordano e De Santis

Laboratori Permanenti ha organizzato corsi di alta formazione per attori in Valtiberina, coinvolgendo professionisti come Lodovini, Giordano e De Santis. La causa risiede nella volontà di offrire opportunità concrete di crescita a giovani talenti e attori già affermati. I laboratori si svolgono in ambienti dedicati e prevedono esercitazioni pratiche e approfondimenti tecnici. La partecipazione è aperta a chi desidera perfezionare le proprie competenze sul campo.

Laboratori Permanenti dedica ampio spazio all’attività di formazione; nello specifico si tratta di due progetti di alta formazione rivolta a giovani attori e professionisti del settore. Il primo è Sguardi Reciproci – Arte Necessaria. Giovani Artisti tra linguaggi e generazioni. Nasce in Toscana una nuova alleanza per il futuro delle arti sceniche. Per l’occasione sono insieme i Chille de la balanza e altre quattro realtà di riferimento del panorama regionale e non solo: Accademia Mutamenti, Diesis Teatrango, Laboratori Permanenti e Sosta Palmizi. Sguardi Reciproci – Arte Necessaria nasce per accompagnare dieci giovani attrici e attori, danzatrici e danzatori under 35 – già formati attraverso percorsi tradizionali – in una trasformazione profonda del proprio approccio all’arte scenica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Laboratori Permanenti promuove l'alta formazione per attori in ValtiberinaLaboratori Permanenti ha avviato due programmi di alta formazione per attori in Valtiberina, a causa della crescente domanda di professionisti qualificati nel settore teatrale.

