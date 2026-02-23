Laboratori Permanenti promuove l' alta formazione per attori in Valtiberina

Laboratori Permanenti ha avviato due programmi di alta formazione per attori in Valtiberina, a causa della crescente domanda di professionisti qualificati nel settore teatrale. L'iniziativa mira a offrire ai partecipanti strumenti pratici e approfondimenti tecnici direttamente sul campo. I corsi si svolgono in spazi dedicati, coinvolgendo attori emergenti e professionisti già attivi. La scelta di questa regione nasce dall'esigenza di rafforzare la scena teatrale locale.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – In questo 2026 Laboratori Permanenti d edica ampio spazio all’attività di formazione; nello specifico si tratta di due progetti di alta formazione rivolta a giovani attori e professionisti del settore. Il primo è Sguardi Reciproci – Arte Necessaria. Giovani Artisti tra linguaggi e generazioni. Nasce in Toscana una nuova alleanza per il futuro delle arti sceniche. Per l’occasione sono insieme i Chille de la balanza e altre quattro realtà di riferimento del panorama regionale e non solo: Accademia Mutamenti, Diesis Teatrango, Laboratori Permanenti e Sosta Palmizi. Sguardi Reciproci – Arte Necessaria nasce per accompagnare dieci giovani attrici e attori, danzatrici e danzatori under 35 – già formati attraverso percorsi tradizionali – in una trasformazione profonda del proprio approccio all’arte scenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Laboratori, alta formazione, universitari e scuole: ecco le idee per il campus di via RossettiLa riqualificazione dell'ex caserma di via Rossetti rappresenta una grande sfida per Trieste, causata dal bisogno di spazi moderni per la formazione.

Laboratori Permanenti: gli appuntamenti di gennaio 2026Ecco gli appuntamenti di gennaio 2026 dei Laboratori Permanenti, con particolare attenzione allo spettacolo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Apprendimento permanente: le occasioni; Imparare il tedesco con il workshop teatrale di Cora Chilcott.

Laboratori Permanenti presenta la rassegna MetamorfosiArezzo, 27 novembre 2025 – Nell’ambito del lavoro da anni intrapreso da Laboratori Permanenti nel territorio della Valtiberina Toscana, prosegue per il quinto anno consecutivo la collaborazione con il ... lanazione.it

Laboratori Permanenti, riparte la scuola di recitazione al CampaccioAnche per questo nuovo anno accademico Laboratori Permanenti prosegue l’attività didattica in Valtiberina proponendo una serie di corsi per professionisti e principianti a Sansepolcro, con la ... lanazione.it

La quinta stagione di Laboratori Permanenti a Pieve Santo Stefano inizierà sabato 31 gennaio con lo spettacolo di Alessandro Benvenuti. #teletruria #news - facebook.com facebook