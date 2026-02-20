Luigi Di Maio non si ferma più | da oggi è professore onorario al King' s college di Londra

Luigi Di Maio ha annunciato di aver ricevuto il titolo di professore onorario al King's College di Londra. La decisione deriva dal suo impegno nel campo delle relazioni internazionali e delle politiche europee. L’università ha deciso di conferirgli questo riconoscimento per la sua attività di divulgatore e diplomatico. Di Maio ha già iniziato a partecipare a incontri e seminari con studenti e docenti, portando la sua esperienza sul palco internazionale. La sua nomina ha suscitato molte reazioni nel mondo accademico e politico.

E chi lo ferma più. Luigi Di Maio ha raggiunto un nuovo traguardo: da oggi è professore onorario alla King's College London, una delle università più antiche e prestigiose del Regno Unito, con sede a Londra. Ad annunciare la nomina è stato lo stesso Di Maio sui social. Sul suo profilo Linkedin si legge: "Assumerò questo nuovo ruolo con l'obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche".