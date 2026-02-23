Allegri battuto con la sua stessa arma | il Parma sigla il colpaccio a San Siro e distrugge i sogni del Milan

Il Milan di Max Allegri subisce una sconfitta inattesa contro il Parma di Cuesta, che trova il gol decisivo nel secondo tempo. La causa è una rete fortunosa, segnata da un cross deviato, che sorprende la difesa rossonera. I milanisti tentano di reagire senza successo, mentre i parmigiani difendono con tenacia il risultato. La partita cambia il corso della stagione, lasciando il Milan in bilico tra ambizioni e delusioni.

Dopo 24 risultati utili consecutivi in campionato, il Milan è caduto e lo ha fatto in modo fragoroso. Come accaduto alla prima giornata contro la Cremonese di Davide Nicola, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri ha perso con una squadra della parte destra della classifica. Nel tardo pomeriggio di ieri, in un 'San Siro' gremito di tifosi e di ospiti d'onore, il Milan è sceso in campo per affrontare il Parma di Carlos Cuesta, in un match che si preannunciava fondamentale per le ambizioni di una rimonta Scudetto ai danni dell'Inter capolista che si trova ora a 10 lunghezze di distanza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Troilo spegne i sogni scudetto del Milan. Il Parma sbanca San Siro 1-0Il Parma ha vinto a San Siro contro il Milan, interrompendo una lunga serie di risultati positivi dei rossoneri.

Il crollo del Diavolo: il Parma espugna San Siro e spegne i sogni scudetto del MilanIl Parma ha vinto contro il Milan grazie a un gol decisivo, interrompendo la lunga serie di risultati positivi dei rossoneri.

