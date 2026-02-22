Il crollo del Diavolo | il Parma espugna San Siro e spegne i sogni scudetto del Milan

Il Parma ha vinto contro il Milan grazie a un gol decisivo, interrompendo la lunga serie di risultati positivi dei rossoneri. La sconfitta a San Siro spezza le speranze di scudetto del Milan, che non riesce a reagire alla prestazione compatta degli avversari. I padroni di casa hanno mostrato difficoltà nel trovare soluzioni offensive, mentre il Parma ha sfruttato al meglio le occasioni create. La partita si è conclusa con un risultato che cambia gli equilibri in classifica.