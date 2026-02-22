Il crollo del Diavolo | il Parma espugna San Siro e spegne i sogni scudetto del Milan
Il Parma ha vinto contro il Milan grazie a un gol decisivo, interrompendo la lunga serie di risultati positivi dei rossoneri. La sconfitta a San Siro spezza le speranze di scudetto del Milan, che non riesce a reagire alla prestazione compatta degli avversari. I padroni di casa hanno mostrato difficoltà nel trovare soluzioni offensive, mentre il Parma ha sfruttato al meglio le occasioni create. La partita si è conclusa con un risultato che cambia gli equilibri in classifica.
Il Milan abdica definitivamente nella corsa al titolo, subendo una sconfitta interna per 0-1 contro un Parma cinico e organizzato, che interrompe una striscia di ventiquattro risultati utili consecutivi dei rossoneri. In un San Siro gelato dal colpo di testa di Troilo all’80’, convalidato dopo un lungo consulto VAR, la squadra di Allegri palesa i soliti limiti di concretezza contro le formazioni della parte destra della classifica. Nonostante l’impiego simultaneo di Leao e Pulisic e una pressione feroce per larghi tratti del match, il sodalizio milanista non riesce a scalfire il muro eretto da Cuesta, scivolando a una distanza siderale dall’ Inter e fallendo l’allungo decisivo sulla Juventus in ottica Champions League. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Allegri spegne i sogni Scudetto: il Milan blinda la Champions e ignora l’InterMassimiliano Allegri chiude definitivamente i sogni di Scudetto del Milan, che si concentra ora sulla Champions League.
Milan-Lecce 1-0, San Siro spinge il DiavoloIl Milan si impone sul Lecce con un risultato di 1-0 a San Siro, grazie a una rete di Niclas Füllkrug.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Classifiche FIMI settimana 8 (2026): dominio rap con Kid Yugi, Geolier e Pyrex che conquista la vetta dei singoli; La festa rinuncia allo show coi droni Manca la distanza minima dal pubblico; Il crollo della Juventus e quel fantasma nerazzurro: Spalletti a un bivio dopo l'incubo di un anno fa.
Il gol del Parma non andava convalidato La spiegazione sull'episodio decisivo di San Siro #MilanParma #SerieAEnilive #DAZN #DAZNBetClub x.com
- Il Parma vince clamorosamente a San Siro contro il Milan, ma ci sono state tante polemiche per la rete realizzata dalla squadra emiliana - facebook.com facebook