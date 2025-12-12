Cosa fare nel weekend dal 12 al 14 dicembre in Irpinia

Dal 12 al 14 dicembre, l'Irpinia si anima con il Christmas Village ad Avellino, offrendo un'opportunità unica di immergersi nell'atmosfera natalizia. Tra mercatini, prodotti tipici e creazioni artigianali, visitatori di tutte le età potranno vivere un weekend ricco di tradizioni, sapori e colori, tra suggestivi scenari e momenti di festa.

Christmas Village ad Avellino Protagonisti, come ogni anno, i suggestivi Mercatini di Natale, dove visitatori e curiosi potranno scoprire specialità dolciarie italiane, prodotti tipici regionali e creazioni artigianali handmade, tra colori, profumi e atmosfere d’altri tempi.Il Palazzo Abbaziale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

